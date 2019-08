Qué tiene el Náutico de San Vicente do Mar para que todos los músicos quieran tocar en él

Un ejemplo es el de Leiva, cuyo concierto de 2018, también con Iván Ferreiro , es el punto de arranque del documental. La elección de esta actuación no parece casual: los dos tienen mucho que ver en el éxito del local.

Así se titula el documental que Flooxer (Atresmedia) dedica a este chiringuito a pie de playa que este 2019 celebra su cuarto siglo de vida y por el que ha pasado lo más granado de la escena indie española. Aquí han tocado desde Coque Malla hasta Lori Meyers o Vetusta Morla pasando por Santiago Auserón , Marlango, Kiko Veneno e incluso Taburete . Y lo mejor no es eso, lo mejor es que todos los que tocan quieren repetir.

En 1999 Leiva llegó por primera vez al Náutico de San Vicente do Mar . A bordo de una planeadora y junto a su compañero Rubén Pozo —era la época de Pereza —, el músico dio a la 1 de la mañana su primer concierto en el local de O Grove (Pontevedra). Este lunes 18 de agosto vuelve a tocar allí, será su actuación número 20 y lo hará junto a Iván Ferreiro , otro de los incondicionales del llamado Refugio de los músicos .

Del concierto de Pereza en 1999 salió “el espíritu del Náutico, la mezcla”, cuenta Leiva, quien quedó prendado del espíritu de este espacio al estilo chiringuito californiano de los años 70 y que se lo contagió a otros músicos de Madrid. Aquella noche terminó tocando junto a Quique González y Xoel López. El de A Coruña, otro habitual de este escenario, lo define así: “Es una idea, un concepto, que va más allá del local. Tiene que ver con la idea de juntar música y vacaciones”.

Iván Ferreiro llegó allí tres años después que Leiva y lo hizo para quedarse y ayudar. “Es el artífice de esto”, dice Miguel de la Cierva, su propietario, sobre los grupos que el exlíder de Los Piratas ha llevado al municipio gallego. ”¡Qué va! Yo me aprovecho de ti!”, le responde el autor del Equilibrio es imposible, que sí presume de ser quien instauró los conciertos a las ocho de la tarde.

En lo que coinciden todos los que han tocado alguna vez en el Náutico, que no son pocos, es el papel del dueño. “Un mecenas loco, psicópata que hace confluir en un local de las Rías Baixas en un mes (agosto) a más de 50 artistas”, dice sobre él De Pedro, para el que es imposible estar un solo día allí, hay que pasar dos o tres. ”¿Esto por qué no pasa en Madrid? ¿En un pueblo de Segovia? Porque no hay un Miguel”, añade Leonor Watling, voz de Marlango.