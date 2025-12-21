El voto que más dolerá a Miguel Ángel Gallardo: el PSOE pierde 20 puntos en el pueblo que gobernó durante 21 años

Todo en las elecciones en Extremadura ha sido nefasto para el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que ha protagonizado una caída histórica en el feudo socialista. Sin embargo, hay algo que dolerá especialmente a Gallardo, el voto de su pueblo.

Gallardo fue alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años, desde 2003 hasta 2024, donde gobernó con mayorías absolutas. Pero hoy su pueblo también le ha dado la espalda. El PSOE ha pasado de primera fuerza en 2023 a segunda fuerza, por detrás del PSOE, y con apenas 4.000 votos, lejos de los casi 7.000 que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas.

Mientras todos los demás partidos, desde Unidas por Extremadura hasta el PP, pasando por Vox, han subido en porcentaje de voto, el PSOE ha caído casi 20 puntos.

Fue, de hecho, en Villanueva de la Serena donde Miguel Ángel Gallardo pasó su jornada de reflexión. "Hoy tocaba volver aquí. Al campo, a los olivos de mi familia. Donde vivieron mis abuelos y donde siempre he aprendido a bajar el ritmo", escribió Gallardo en un texto al que le acompañaban unas fotografía en las que se le ve vareando olivos.

Lo de Villanueva de la Serena es solo un ejemplo más de lo que se ha vivido en unos comicios en los que el PSOE ha perdido de manera definitiva el que había sido un feudo histórico. Lejos quedan ya los tiempos de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara.