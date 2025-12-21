Pocos vieron venir lo que ha hecho Máximo Pradera tras los resultados en Extremadura 

El escritor Máximo Pradera ha puesto el foco en María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, tras las elecciones en esa comunidad autónoma, que han ganado los 'populares' pero sin conseguir mayoría absoluta. Además, el PSOE ha sufrido una debacle perdiendo 10 escaños, mientras que Vox ha subido fuertemente, seis diputados.

Pradera ha subido un vídeo realizado con Inteligencia Artificial en el que aparece Guardiola diciendo: "No tengo mayoría absoluta porque no quiero". "Del pucherazo al pucherito", ha señalado el escritor.

En otro mensaje, Pradera ha señalado que "las elecciones autonómicas anticipadas del 21 de diciembre en Extremadura le han costado unos 7 millones de euros a la Junta de Extremadura": "Dinero público despilfarrado para financiar el grotesco papelón de María Guardiola".

Mientras, el PSOE ha reconocido que no ha conseguido movilizar a la izquierda, ni siquiera en poblaciones históricamente afines. En Ferraz reconocen además que la situación del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de Badajoz, no ha ayudado.

Fuentes socialistas apuntan a EFE que con los primeros datos de participación ya venían presintiendo que los resultados no serían buenos para su partido, que podría acabar estos comicios con los peores números de la historia de la democracia en la región.

También señalan a la mayor participación en la provincia de Cáceres, bastión del PP, y una menor en la de Badajoz, tradicionalmente más cercana al PSOE, así como en las poblaciones rurales y con menor población.

Además, con el 94,4% de los votos escrutados, Unidas por Extremadura pasa de los cuatro escaños que consiguió en 2023, a contar con siete diputados.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.