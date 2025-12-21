A Ferreras le sirve una palabra, pero qué palabra, para calificar la intervención del candidato del PSOE en Extremadura tras su debacle 

El periodista Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, en La Sexta, se ha mostrado durísimo con el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, después de que este no aclarase si va a dimitir o no a raíz de que su formación haya perdido 10 escaños en las elecciones autonómicas.

Gallardo sí ha reconocido "los muy malos resultados" logrados en las elecciones, pero no ha aclarado si va a dimitir y ha responsabilizado a la presidenta autonómica, María Guardiola, de la falta de estabilidad que han dado las urnas.

Ferreras no ha dudado de calificar de "alucinógena la intervención del derrotado". "Es sorprendente que el candidato con peor resultado de la historia diga que tiene que analizarlo y que no haya dimitido", ha asegurado Ferreras.

En opinión del presentador de La Sexta, eso "explica el nivel del candidato y el porqué del resultado". "No sé qué tiene que analizar. Ha conseguido el peor resultado de la historia", ha insistido Ferreras.

"Ha estado a punto de salir corriendo"

También ha criticado a Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, porque tras su intervención no ha admitido preguntas: "Esto es valentía, no responde a nada y ha felicitado a su candidato. Ha estado a punto de salir corriendo. Es realmente sorprendente. Ha utilizado la carta gastada de que el PP necesita más a Vox".

Gallardo se ha remitido a la reunión de la Ejecutiva regional que mañana analizará los resultados antes de despejar dudas sobre su futuro político.

El PSOE, en mínimos históricos

Además, al ser preguntado si su condición de procesado en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz, ha dicho que los resultados de los comicios no se deben "a una sola cuestión".

Por lo demás, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura aunque sólo ha conseguido un escaño más, hasta 29 y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95 % del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás- mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía