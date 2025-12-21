Calculadora de pactos tras las elecciones de Extremadura 2025: comprueba los posibles acuerdos para presidir la Junta

Las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Extremadura se deciden, más que nunca, en el terreno de la aritmética parlamentaria. Con una Asamblea compuesta por 65 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños, una cifra que finalmente no alcanza el Partido Popular pese a imponerse en las urnas.

El resultado marca la noche electoral y condiciona el futuro del próximo Gobierno regional, después de que María Guardiola adelantara los comicios ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para 2026. El foco está puesto en el PP, que confirma las previsiones de las encuestas y gana las elecciones, aunque lo hace sin la holgada mayoría que le permitiría gobernar en solitario.

La imposibilidad de alcanzar los 33 diputados abre un escenario complejo. Tal y como ya se anticipaba durante la campaña, la mayoría absoluta se revela como una meta inalcanzable. El propio Alberto Núñez Feijóo advertía de que lograrla era "prácticamente imposible", una valoración que se confirma con el escrutinio.

Ante este escenario, Vox vuelve a tener la llave de la gobernabilidad autonómica. La relación entre ambas formaciones arrastra tensiones de la pasada legislatura, después de que el partido de Santiago Abascal rompiera con los gobiernos autonómicos por la acogida de menores migrantes.

Al no superar la barrera de los 33 escaños, Guardiola necesita el apoyo de Vox para ser investida presidenta, lo que abre un periodo de negociaciones que se prevé arduo. La aritmética parlamentaria entre azules y verdes da lugar a tres posibles escenarios. El primero es una reedición de los comicios de 2023, con la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico para garantizar la investidura de Guardiola. El segundo pasa por un acuerdo programático con apoyo externo, lo que implicaría que Vox renunciara a formar parte del Gobierno. El tercero es la abstención, una fórmula poco habitual que solo sería viable si el PP cuenta con más escaños que PSOE y Unidas Podemos juntos.

Otras alternativas se presentan, a priori, mucho más complejas. La posibilidad de abstenciones desde la izquierda o desde fuerzas regionalistas para facilitar un gobierno del PP se considera remota, dadas las posiciones enfrentadas y el elevado nivel de polarización política. Por ello, la noche electoral deja una pregunta clara sobre la mesa: ¿hasta qué punto dependerá el Partido Popular de Vox para gobernar Extremadura?

En el bloque de la izquierda, el PSOE concurre a estas elecciones con Miguel Ángel Gallardo como candidato. El dirigente socialista se encuentra investigado y procesado en una causa relacionada con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando Gallardo presidía la Diputación de Badajoz. Esta situación genera desgaste en el electorado socialista y hace que la suma de las izquierdas no alcance los números necesarios para disputar el Gobierno.

Por su parte, Unidas Podemos, con Irene de Miguel al frente, mejora sus expectativas respecto a los últimos comicios gracias al retroceso del PSOE. Este resultado abre un nuevo marco para la izquierda extremeña, al tratarse de la primera cita electoral en la que concurre una opción a la izquierda del PSOE sin la marca de Sumar, la apuesta estratégica de Podemos para futuras convocatorias.

Con el escrutinio ya cerrado, Extremadura encara una nueva etapa política marcada por la negociación y los equilibrios parlamentarios. Los resultados no solo determinan que María Guardiola se encamine a revalidar la Presidencia de la Junta, sino también el tipo de alianzas que definirán el rumbo político de la comunidad durante los próximos cuatro años.