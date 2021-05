Quién es Ana Iris Simón, la escritora del discurso viral ante Pedro Sánchez

“Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias”, sentenció.

Así que me de la risa cuando alguien me acusa de peligrosa defensora de “la familia tradicional” (sic) como un ataque. La tradición que defiendo es de fondo y no de forma: reivindico el amor que da lugar y sustenta a la familia.

“No creo ser una madre joven. La mía me tuvo con 20. Pero supongo que, aquí y ahora, es atípico que una persona que no es del estatus de influencers ricas como María Pombo, o Laura Escanes se decida. Como soy bajita y tengo cara de cría, la gente me mira por la calle como pensando: ‘Pobre, qué le habrá pasado’. Es curioso que las élites sigan teniendo hijos y los pobres no podamos, o solo sacrificando un montón de cosas”, declaró en una entrevista en El País.