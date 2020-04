Ahí fue cuando decidió animar su perfil de YouTube y publicar su primer vídeo en 2017. Fue una grabación sobre un centro de menores la que le hizo ganar seguidores, después llegaron otros como perreos improvisados en plena calle, sus consejos para no volverse loco en la cuarentena o las grabaciones de ella misma comiéndose un limón sin cerrar los ojos. Sus vídeos, para quien no la conozca, son una auténtica locura y ella asegura que es así, que no sobrectúa.

Instagram ya lo manejaba bien en esa época. Abrió la cuenta en 2015 y sumó de golpe todos los seguidores de AskFM. Define la profesión de influencer como “muy bonita” porque “existe un público que te quiere escuchar y entender. No hay nada más bonito que una persona preocupándose por otra, me hace sentirme conectada con los demás y con la sociedad”. Ella, dice, es una influencer desinteresada, no como otros que “sólo buscan dinero y fama”.