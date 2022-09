Las redes recuperan las llamativas palabras de Montserrat Caballé sobre Plácido Domingo

El tenor español, en declaraciones a EFE, aseguró el pasado 24 de agosto que “ han visto que está todo comprobado que no hay nada ”. “Desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, señaló.

“Por mi parte no hay ninguna, sé que él no quiere cantar conmigo. Lo ha dicho a la dirección de Madrid, lo ha dicho a la dirección de la Ópera de Londres. La cuestión y la razón que se me ha dado, y espero que me hayan dicho la verdad los directivos de las grandes casas de Ópera, es por mis kilos y por mi edad”, defendió.