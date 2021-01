Sara Sálamo se sincera tres días después del parto: "Sigo con una barriga enorme y hojas de col"

“Comparto esta realidad con vosotras porque me parece importante utilizar este altavoz sin maquillajes. El postparto es durísimo. No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas”, ha enfatizado la actriz.

El potente mensaje de Sálamo llega apenas tres semanas después de una imagen compartida por Dafne Fernández en la que mostraba sin tapujos su cuerpo una semana después de dar a luz. “No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él”, señaló entonces la actriz. El alegato de la intérprete fue muy aplaudido en redes por darle visibilidad los cuerpos reales tras dar a luz.