“Estará de acuerdo conmigo en que eso no está pasando”, ha rematado Griso. Y Bendodo ha sido firme: “Llamémoslo de otro manera. Lo que sí me quise hacer eco, yo y muchísimos dirigentes de mi partido y de otros partidos, es que esta situación ha generado alarma en el conjunto de la ciudadanía porque se está viendo cómo delitos sexuales cometidos pos delincuentes que están en la cárcel ahora o se aminora la pena o sale de la cárcel”.

“Esto es un gran problema, una preocupación, esto pasa cuando la ley la hace un partido como Podemos. Podemos es un partido para protestar no para gobernar. Cuando gobierna pasan estas chapuzas”, ha criticado el dirigente del PP.

″¿Qué debería hacer el Gobierno? Reconocer el error, cesar a la ministra y luego la soberbia en política es el peor enemigo de un dirigente. Si el Gobierno dijera: Me he equivocado, llama al partido de la oposición: ‘Oye, ¿cómo podemos arreglar esto? Es urgente’. ¿Cree que nosotros, desde el PP, como partido de Estado que somos, no vamos a tender la mano? Claro que sí. Pero esa llamada nunca se produce porque la soberbia lo impide”, ha zanjado.