Tecnologías para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Una vez se han apagado las luces de la COP26 y con ellas la esperanza de que las decisiones finales estuvieran a la altura de las recomendaciones que los científicos llevamos a Glasgow, algunos de los jóvenes investigadores más importantes de nuestro país se han reunido, convocados por la Academia Joven de España, para analizar, debatir y hacer propuestas concretas que nos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Obviamente, sería más fácil dejarse llevar por un cierto desánimo y el escepticismo acumulado y no hacer nada; pero como se ha repetido en varias ocasiones durante la Jornada Jóvenes, Conocimiento y Agenda 2030, si los científicos no hablamos de ciencia, otros lo harán en nuestro lugar. Pero debemos cambiar de estrategia. Los que no quieren creer en el cambio

climático no van a convencerse por muchos datos que aportemos y los que no quieren cambiar, no van a hacerlo porque nuestras estimaciones sean más precisas y urgentes. Debemos pasar a la acción y trabajar en un plan concreto que incluya acciones bien definidas, medidas basadas en evidencias y la implementación de tecnologías que ya tenemos a nuestro alcance. Y no es por falta de opciones.

En este sentido, el profesor de la Universidad de Alicante, Fernando Maestre, insiste en que una de las medidas más sencillas para reducir el consumo de agua y las emisiones de CO2 es reducir la comida que se tira a la basura o se destruye antes de venderla para evitar la caída de precios. Quizás sorprenda a algunos, pero la producción de alimentos es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), el 40% de los alimentos producidos nunca llegan a consumirse, y el 17% de la comida que compramos acaba en la basura, lo que da como resultado que el 10% de las emisiones de CO2 se deban al desperdicio de alimentos. Para acabar con este ejercicio de iniquidad, despilfarro y contaminación, es necesario que las ayudas de la Unión Europeas no estén ligadas a la producción de alimentos y que los ciudadanos utilicemos mejor y de forma más responsable nuestra capacidad de compra. También las grandes cadenas de distribución, como Mercabarna, están utilizando la tecnología para evitar el malgasto de alimentos.