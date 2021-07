Tensión entre Planas y Garzón por la campaña de la carne: "Lamento que se me utilice"

El ministro de Agricultura ha sido claro al indicar que “no es en absoluto cierto, yo no tenía conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña como ha dicho el ministro de Consumo”. Con todo, ha puntualizado que no quiere causar polémica. “Lamento que se me utilice”, ha explicado después.

“Los políticos no tenemos que crear problemas, tenemos que resolver problemas, no tenemos que crear inquietud, tenemos que dar seguridad y tranquilidad”, ha apuntado Planas, dejando entrever que “decir la verdad en voz alta no significa entrar en polémica que no van a ningún lugar”.

En este sentido, el responsable de las políticas de ganadería ha citado cifras que avalan su reproche a la campaña de Consumo. “Los datos indican que en los últimos 10 años ha descendido el consumo de carne excepto en 2020 por la pandemia”, ha defendido. También ha adelantado que llevará una declaración de apoyo a la conferencia sectorial, que cuenta con el respaldo unánime de las Comunidades Autónomas.

Además, Planas se ha referido a indicadores como los datos del “informe de marzo del ministerio de transición ecológica” que recoge que “en la producción de gases de efecto invernadero sólo con un 8 por ciento está la ganadería”. El integrante del Ejecutivo ha preferido poner el foco en la contaminación que causan otros sectores como el transporte o la industria.