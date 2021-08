Tres mujeres Magnum

La mirada de Eve Arnold no era artificiosa ni condescendiente, capturaba el momento y el espíritu, precisamente lo que llevó a Henri Cartier-Bresson a proponerla como miembro de derecho de Magnum en 1951, cuando dejó de ser una agencia conformada exclusivamente por hombres. A Arnold, de origen humilde, le preocupaba sobremanera el mundo en el que vivía, y así retrató la pobreza, los movimientos sociales (fue una de las primeras cronistas de los Panteras Negras), la situación de la mujer y la desigualdad. Pero esto no es óbice para que no se haya convertido en una de las mejores retratistas del Hollywood dorado. De hecho, se convirtió en cronista excepcional de Joan Crawford, la complicada estrella que confesó profesarle “amor y confianza eterna, siempre”.