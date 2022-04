Existen tres tipos de perfeccionismo. ¿En cuál encajas tú?

Para evitar enredarte en esos pensamientos, refuerza tu voz interior positiva. Simonian te anima a hacer un listado con tus puntos fuertes, tus rasgos positivos y tus logros para ayudarte a sentirte orgulloso de ti mismo. Si eso te resulta demasiado difícil, también puedes hacer un listado de aspectos neutrales.

Date cuenta de que tus preocupaciones pueden no tener ninguna base lógica. ”¿Tienes alguna prueba de que los demás te juzgan o piensan que no eres suficiente? Muchas veces, te darás cuenta de que tus percepciones no se basan en hechos”, sostiene.

“Contrasta las historias que te cuentas a ti mismo con lo que es objetivamente cierto”. Simonian propone el siguiente ejemplo: “Mi jefe nunca me ha dicho que no esté haciendo bien mi trabajo. De hecho, mi jefe me ha felicitado por mi trabajo”.