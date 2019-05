Tu cuerpo es el espejo de tu alma

Pero esos kilos que acumulas y de los que no consigues deshacerte, ¿pueden tener relación con ese resentimiento que acumulas? ¿Con ese rencor del que no te deshaces?

Maté afirma que el patrón de represión emocional “se mantiene en una amplia gama de enfermedades, desde el cáncer, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, hasta el trastorno inflamatorio intestinal, el síndrome de fatiga crónica y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”.

Las víctimas de asma, psoriasis, migrañas, fibromialgia, endometriosis y otra serie de afecciones también mostraron esta represión de emociones negativas.

Las personas parecían incapaces de considerar sus propias necesidades emocionales y eran arrastradas por un sentido compulsivo de responsabilidad hacia las necesidades de los demás.

Todos tenían dificultades para decir que “no”.

¿Hay algún beneficio en disimular y esconder los sentimientos?

Expresarlos de forma conveniente, por supuesto, ¿qué problemas te pueden causar?

En la medida en que sueltes toda esa carga emocional, soltarás el dolor físico que te supone.

Y no es que sea simple pero cuando entiendes la repercusión negativa en tu cuerpo de los sentimientos y emociones que callas, haces algo más por ti.

Vamos a un caso real.

Cuando decides profundizar en las causas emocionales de tu malestar físico tienes que buscar entre las experiencias de tu pasado.

Si aquello que te duele físicamente es de intensidad baja, tendrás que buscar una situación estresante que estás soportando en silencio de intensidad baja.

Si tu bienestar ha saltado por los aires por causa de un síntoma grave, el estrés emocional que vienes aguantando es de la misma intensidad.

Es decir, que si lo que tienes es una ligera descomposición, te sientes ligeramente perturbado emocionalmente.

Fue el caso de una amiga que canceló su cita conmigo hace unos días porque “de repente” el baño le secuestró.

Cuando le pregunté, no había comido nada en mal estado. Había estado comiendo con sus compañeros de trabajo como tantos otros días.

Le seguí preguntando por si había recibido alguna noticia que le hubiese alterado y me reconoció que sí. Mientras comía le llamaron para decirle que le invitaban a una boda donde también estaría su ex. No tenía ningunas ganas de verlo y menos en ese contexto. Como a ella le enseñaron que era mejor no mostrar las emociones, disimuló toda la rabia delante de sus compañeros, y por conversión biológica, esa rabia acumulada se manifestó en su intestino.