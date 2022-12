Twin Melody: "En nuestra canción para Eurovisión hemos metido más de cuatro idiomas"

Pese a que no quieren avanzar nada sobre su canción, Sayonara, sí desvelan que será una torre de Babel con más de cuatro idiomas mezclados en su letra. “Queremos transmitir alegría y diversión en varias lenguas, que la canción pueda convertirse en un idioma internacional”, explican. Y aunque no lo quieren confirmar, dejan caer que el euskera formará parte de esa mezcolanza de idiomas. Sería, en ese caso, la primera vez que dicha lengua cooficial sonará por primera vez en una preselección española y, tal vez, en Eurovisión.

- No sé si por ser tiktokers o porque la gente no nos conoce realmente. Nosotras empezamos con la música a los 15 años subiendo versiones de canciones a nuestro canal de Youtube. Luego nos hicimos más famosas gracias a Tiktok, pero siempre hemos tirado por la música.



- ¿Cómo gestionáis vosotras el hate?



- Los comentarios te afectan porque uno nunca se acostumbra a recibir comentarios negativos. Pero ahora que somos concursantes del Benidorm Fest hemos decidido no responder a nadie porque al final das importancia a cosas que no la tienen. ¿Los comentarios de haters te sirven para cantar mejor? Entonces, no merece la pena.



- Sois influencers, artistas, bailarinas, cantantes, actrices… y hasta habéis estudiado magisterio. ¿En qué os veis trabajando dentro de diez años?