Un general ruso muere en un atentado con  coche bomba en Moscú

Un general ruso ha muerto este lunes en una explosión en Moscú, según informaron las autoridades a la cadena británica BBC.

El Comité de Investigación de Rusia informó, en concreto, de que el teniente general Fanil Sarvarov falleció esta mañana tras la detonación de un artefacto explosivo colocado bajo un automóvil.

Sarvarov era el jefe del departamento de entrenamiento operativo de las fuerzas armadas, añadió el comité.

Una de las teorías que se investiga es la participación de los servicios de inteligencia ucranianos. Ucrania no ha hecho comentarios, aunque ya ha habido casos similares en los que su espionaje ha logrado atentar en la capital de la Federación y contra algos mandos del Ejército que mandó su "operación militar especial" contra Kiev, en febrero de 2022. Ya ocurrió algo así con el teniente coronel Igor Kirillov, el pasado abril, o el general Yaroslav Moskalik, en agosto.

--- ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO---