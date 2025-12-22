Gonzalo Bernardos propone tres cambios sustanciales para el sorteo de la Lotería de Navidad de 2026: creación de 'el Gordísimo', más corto y más emoción

El economista Gonzalo Bernardos, popular por sus numerosas apariciones en programas de televisión, especialmente en La Sexta, ha propuesto tres cambios de cara al sorteo de la Lotería de Navidad del año 2026 para revitalizarlo y conseguir 'enganchar' a los jóvenes, ya que dice que es un evento mayoritariamente de personas adultas.

En un artículo publicado en Crónica Global, Bernardos asegura que la Lotería de Navidad "corre el riesgo de dejar de ser lo que ha sido durante décadas, pues una parte sustancial de los jóvenes la tiene en poca o ninguna estima".

Explica que hay varios motivos para la "preocupación" sobre el futuro del sorteo. Por ejemplo, señala, el aumento de la competencia con otros sorteos y la llegada de los impuestos, puesto que hasta 2012 los premios de la Lotería Nacional estaban exentos del pago de impuestos y desde entonces cualquier cantidad superior a los 2.500 tiene un gravamen del 20%.

Además, alerta de que el premio cada vez cunde menos y da datos: "Entre el 1 de enero de 1981 y el 30 de noviembre de 2025, el importe del primer premio ha aumentado un 118,3%, mientras que el coste de la vida lo ha hecho en un 507,6%".

El problema: el mismo sorteo sin cambios

Por otro lado, subraya que el sorteo es ya aburrido porque es prácticamente el mismo desde hace 50 años. En opinión de Bernardos, es "excesivamente largo, escasamente emocionante y tedioso después de la aparición del primer premio".

Bernardos propone tres cambios para mejorar la situación:

Eliminación de impuestos. Propone a Hacienda "hacer una excepción con el sorteo de El Gordo y suprimir el actual gravamen" con el objetivo de "aumentar el importe percibido por los favorecidos con alguno de los tres primeros premios".

Creación de un premio nuevo llamado 'El Gordísimo': "De las 198 series de El Gordo, propongo que una de ellas proporcione a sus poseedores el Gordísimo. El importe obtenido por los beneficiados sería de 4.000.000 € por décimo y el coste para la SELAE de 40 millones de euros".

Un sorteo más corto y diferente: Bernardos propone "dividir el espectáculo en cinco partes y que, al final de cada una de ellas, aparezca una de las cifras que compondrán El Gordo". Además, dice que tras el sorteo tradicional habría dos añadidos. En uno "se determinaría la posición de cada uno de los guarismos que forman parte de El Gordo" y "en la segunda, la serie agraciada con El Gordísimo".