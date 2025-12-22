Sánchez anuncia que Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación y Elma Saiz, la portavoz del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Elma Saiz será la nueva portavoz del Ejecutivo, ambas en sustitución de Pilar Alegría, quien abandonó la pasada semana estas responsabilidades para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Milagros Tolón fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023 y actualmente era la Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Mientras, Elma Saiz es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde noviembre de 2023.

Quinta portavoz de un gobierno liderado por Sánchez

Elma Saiz será la quinta portavoz que tiene Pedro Sánchez desde que alcanzó el poder en 2018, después de Isabel Celaá (junio 2018 - enero 2020), María Jesús Montero (enero 2020 - julio 2021), Isabel Rodríguez (julio 2021 - noviembre 2023) y Pilar Alegría (noviembre 2023 - diciembre 2025).

En su última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría aseguró que había sido "un privilegio" haber estado en el Gobierno de España. "Ha sido un orgullo y un honor. Yo vengo de un pueblo de 400 habitantes. Imaginen lo que supone para una persona como yo llegar a un ministerio tan importante como el de Educación. No hay política más transformadora para un país como es la educación. Estoy feliz del trabajo realizado, pero sobre todo emocionada por la etapa política que voy a abrir ahora. Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto", dijo.

En su despedida, Alegría también diolas gracias a los periodistas por sus preguntas, siempre hechas "con respeto". "Cada palabra o cada silencio era fruto de la responsabilidad que este puesto exige. Me voy con el corazón lleno, repleta de orgullo y muy emocionada porque vuelvo a mi casa. Vuelvo a mi hogar", añadió.

Pilar Alegría fue ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno desde noviembre de 2023.