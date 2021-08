Un colaborador de 'Espejo Público' desmonta al dueño del asador ultra y este se retrata solo

Mañana de tensión en Espejo Público. Este martes, igual que ayer lunes, el programa de Antena 3 ha vuelto a ponerse en contacto con José Eugenio Arias, el dueño del Asador Guadalmina, en Marbella, conocido por su veto a Pedro Sánchez y el resto de su Gobierno y su política “anti rojos”.

Arias ya se quejó ayer de que no encontraba trabajadores para cubrir la temporada de verano: “Esto no es una cosa nueva. Nos encontramos con que no hay gente. Bueno, sí hay gente pero no quieren trabajar. Esto es debido a que no se está obligando a la gente a trabajar. La culpa la tienen los sindicalistas que viven del cuento. Tenemos muchísima gente cobrando el paro o paguitas de 400 u 800 euros y están en su casa y esto es una realidad”.

Hoy, además de incidir en ello, ha sido preguntado por la denuncia que, según el Sindicato Andaluz de Trabajadores recibió en 2019 por las malas condiciones laborales que ofrecía a sus empleados, algo que el propietario niega. Óscar Reina, portavoz del nacional del SAT, ha estado también en Espejo Público y ha ratificado esa denuncia.

“En este bar, que cada uno puede tener la sensibilidad ideológica que quiera, no se cumple con la normativa legal vigente y no respeta los derechos de los trabajadores. Le digo a este señor y a toda la Patronal que tienen el discurso bien aprendido que tomen el consejo de Biden, paguen más”, ha asegurado Reina.

Tras esas palabras, Arias le ha dicho que no “ha trabajado en su vida”, que es un “mentiroso”. ”¿Dónde está esa denuncia? Mentiroso, lo único que sabéis hacer los sindicatos es mentir. Vagos”, ha respondido.

Reina ha vuelto a destacar que lo que “hace este hombre de forma sistemática lo hace la Patronal allá donde puede. Por eso lo denunciamos y lo vamos a seguir haciendo”.