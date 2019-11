Un joven de Cádiz deja esta MA-RA-VI-LLA de cartel para que la grúa no se lleve su coche

José María es un conductor de Cádiz que ha alcanzado la fama viral después de que un usuario subiese a Twitter el sincero cartel que dejó dentro de su coche.

El hombre aparcó mal por una causa de fuerza mayor y quiso dar explicaciones por si la Policía o la grúa intentaba llevarse el vehículo.

“Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana”, decía la nota.