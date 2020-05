Un joven, increpado durante una cacerolada por llevar una bandera LGTBI: "Tuve miedo por la mirada de odio que tenían"

Joselu Marcos, un joven sevillano que reside en el madrileño barrio de Arganzuela, salió este domingo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, tras los aplausos de las 20:00 con su bandera arcoíris y vivió un episodio homófobo muy desagradable.

Este andaluz de 28 años, opositor para bibliotecario, se estaba cambiando para salir a hacer deporte a última hora del día, respetando los horarios que el Gobierno dictaminó al inicio de la desescalada, cuando escuchó los ruidos de las cacerolas que retumbaban en la calle y gritos de libertad.

Su reacción fue, como hace siempre, la de coger del balcón su bandera arcoiris del colectivo LGTBI y bajar al portal. Sin embargo, esta vez fue diferente y, en medio un ambiente crispado como el actual, recibió desde que puso un pie en la calle gritos de “maricón”, “desviado”, tal y como cuenta.

“Fui con una sonrisa y salió todo lo contrario. No había hecho ni dicho nada, me imaginaba un barrio de derechas, pero no tanto. No me he ido a Núñez de Balboa o al barrio de Salamanca con mi bandera a provocar, es que he salido a la puerta de mi casa”, relata molesto Marcos, que describe que su primera reacción fue la de quedarse “asombrado”.

La situación fue a más. El sevillano decidió avanzar unos metros y dar unos saltos, mientras reivindicaba que, este domingo, se celebraba el Día Internacional contra la LGTBIfobia.

“Una mujer empezó a dar cacerolazos al lado mío. Llegaron un par de señores dándole a la sartén a un palmo de mi cara. Yo les empecé a gritar que hoy era el día contra la homofobia y uno de ellos me dijo que era el día para estamparme la sartén en la cara. Hubo un momento que sí tuve miedo, sobre todo, por la mirada de odio que tenían”, explica el joven, que en un visto y no visto se vio increpado y rodeado por varias personas.

Marcos destaca que le llegaron a agarrar de la sudadera para que se fuera, aunque duda de si era para evitar problemas o porque querían que realmente se fuera de ahí. “También me dijeron que tenía que salir con la bandera de España y que la bandera LGTBI no la podía sacar en Venezuela. Ya me dirás qué pinta aquí Venezuela”, añade.