Un pianista deja en evidencia a los concursantes de 'OT 2020' con este vídeo: "Tenía que decirlo"

La nueva edición de Operación Triunfo no para de encadenar polémicas. Una de las que más ruido ha hecho en las redes sociales se debe a la frase que pronunció recientemente Jesús, uno de los concursantes, sobre la formación musical.

Durante un comida con sus compañeros, el joven afirmó que lo que estaban haciendo en la Academia “le da mil vueltas a un conservatorio”. Esas palabras han generado muchas críticas y han sentado muy mal entre los músicos profesionales.

La usuaria @universe_vante, violinista que ha estado diez años en el conservatorio, no pudo contenerse y escribió en Twitter: “PERDONA 15 años como violinista y 10 en el conservatorio. A mi ya me estáis tocando los huevos, quien os creéis que sois? No sois nadie, acabáis de entrar a un concurso de mierda que OJO, ni si quiera se valora vuestro talento, sino el show que hagáis y lo guapos que seáis”.