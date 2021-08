Un truco fácil para aliviar la vuelta al trabajo: las vacaciones como estado de la mente.

Lo que hace que el trabajo sea trabajo no es exactamente el esfuerzo, ni la responsabilidad, ni siquiera la imposición. No son del todo los horarios, ni el clima laboral, ni las prisas. Muchos de esos elementos, vestidos de otra forma, ocurren también durante las vacaciones. Lo que cambia es nuestra vivencia, nuestra manera de vivir lo que nos pasa.

Por eso hay personas que no disfrutan ni siquiera en vacaciones: porque aplican la misma tensión y preocupación a sus días de ocio que a sus días de trabajo. Se impacientan porque un plato tarda un poco más de la cuenta en salir, se enfadan cuando el aire acondicionado del cine está un poco más frío de lo normal y se les agria el carácter cuando no han conseguido plantar la sombrilla en primera línea de playa. Los que no son capaces de ver esas cosas como meras anécdotas es que no han cambiado la lente y lo siguen viendo todo con la misma que cuando están en la oficina.