No tienen vergüenza, como tampoco tienen escrúpulos. El @ppalcorcon se ríe de la situación tan lamentable en la que viven nuestros mayores en la residencia de #Alcorcon . Es duro escuchar cómo se ríen de algo tan doloroso, pero no vamos a parar hasta que se dé una solución. pic.twitter.com/PmgqEYC5t9

A continuación, la concejala ha criticado que no hayan acudido a la residencia a ver en qué condiciones se encuentran los ancianos y ha tenido que parar su discurso porque los populares han empezado a murmurar: “Les pido seriedad. No se rían ante esta situación”.

Ya con un tono más enfadado, ha continuado el alegato reprochando lo que ha venido diciendo desde el comienzo de la polémica: “Ustedes no han visto a las personas dependientes que hay ahí. ¿Ustedes saben lo que es estar toda la noche con un pañal, llegar por la mañana, que no le cambien ese pañal, que le pongan el desayuno delante y que no se lo pueda ni tomar porque no llegan a la comida?”