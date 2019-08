Una política replica a Bertín Osborne: "Los señoritos horteras..."

Estas fueron otras declaraciones de Osborne sobre el feminismo:

“A mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o a Irán donde todavía lapidan a las mujeres y les hacen ir con una especie de saco que parecen el Sacamantecas. ¿Por qué no van a ir? ¿Por qué no se van a la embajada de Irán y se quejan de eso? Porque ahí todavía hay. A mí me mandan vídeos horrorosos de lapidaciones de mujeres porque se han acostado con uno... Imagínate lo que sería este país si pasara eso”.