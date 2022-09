Una profesora supera los 7.500 'me gusta' al recordar lo que le pasó a una alumna hace 15 años

Hace 15 años yo era profesora en una universidad. Tras el final de las clases, en junio, una alumna de 2* me pidió una tutoría. Había suspendido e iba a septiembre, pero me sonó raro que me la pidiera tan pronto. Aún así, quedamos en la cafetería.

“Aparecieron ella y un chico que no me sonaba, yo qué sé, será de otro grupo. El chico tenía una sonrisa crispada y parecía nervioso, pero ella estaba más tranquila. Nos sentamos, le pregunté qué quería y se levantó la camiseta enseñando la tripa”, ha detallado la profesora.

Sin embargo, desde coordinación le dijeron que no se podía hacer porque la “normativa no lo permitía” y que, en caso de querer hacerlo, lo haría por cuenta propia.

“Si alguien me acusaba de favoritismo no me apoyaría. Tuvimos tremenda bronca pero nada, que no y que no. Una mierda”, ha asegurado la profesora, que ha confesado que durante estos años se ha acordado varias veces de ella, “de su tripa redonda y de su determinación pintada en la cara”.