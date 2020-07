Varios expertos se llevan las manos a la cabeza por la cartilla Covid-19 de Ayuso: "Es un disparate"

No me creo de verdad que pueda estar en el debate público todavía la posibilidad de pasaportes serológicos. Generador de desigualdades y efectividad nula ante las dudas de la inmunidad https://t.co/5XarCItavk

“En la mitad de una tormenta de incertidumbre epistémica sobre la inmunidad, no parece la mejor idea del mundo intentar individualizar las medidas poblacionales de Prevención y Control y menos cuando no hay una forma de profilaxis voluntaria”, ha subrayado.

En la mitad de una tormenta de incertidumbre epistémica sobre la inmunidad, no parece la mejor idea del mundo intentar individualizar las medidas poblacionales de Prevención y Control y menos cuando no hay una forma de profilaxis voluntaria. Por decirlo suavemente. https://t.co/QMVcMcAGP5

“La Salud Pública fue la excusa para establecer cuarentenas draconianas a poblaciones vulnerables y discriminación en el acceso a puestos de trabajo y a la vida en sociedad, cuando no actos mucho más terribles”, ha advertido.

En ese mismo sentido, el médico Javier Padilla ha calificado la medida de “disparate” y ha alertado de que va a suponer “un negociazo para las clínicas privadas, porque recordemos que no se hacen anticuerpos en la pública de forma rutinaria”.

En un vídeo, este mismo sanitario asegura que el pasaporte serológico ha quedado desacreditado a nivel internacional porque “no sabemos cuánto dura la inmunidad, los anticuerpos”.

“Los anticuerpos sabemos que no son la única inmunidad, sino que también estaría otra mediada por células T principalmente”, ha asegurado Padilla, quien ha insistido en que no se puede vincular la existencia de anticuerpos a la capacidad de no poderse volver a contagiar.

Por eso, ha insistido en que desde el punto de vista científico es “un disparate” y también a nivel social es “una barbaridad”: “Haber pasado una enfemedad no nos puede servir como un estratificador para ver quién accede a las actividades o no”.