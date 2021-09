La lava vuelve a fluir con rapidez en La Palma, pero aún está a un kilómetro del mar

La erupción de Cumbre Vieja en La Palma vuelve a cambiar el guion previsto. Si esta semana arrancaba con la alerta de la “inminente” llegada de una de las coladas de lava a la costa, en palabras del presidente canario, Ángel Víctor Torres, este martes la situación es muy distinta. La lengua vuelve a fluir con fuerza, debido a las redobladas explosiones registradas durante la tarde del lunes, pero todavía se encuentra a un kilómetro de alcanzar el mar.

Concretamente, la colada que sobrepasó la población arrasada de Todoque se encuentra a una distancia de entre 800 y 1.000 metros. Se trata de los cálculos más recientes del Gobierno de Canarias, que recogen un retraso respecto de la previsión que situaba la lava más cerca del agua. La explicación de dicho cambio está en la orografía del terreno. A medida que avanza por un terreno más plano se expande por los laterales, además de haberse topado con la montaña de Todoque.

El director del plan de Emergencias Volcánicas de Canarias ha explicado que no pueden corroborar que la llegada vaya a producirse, pues a pesar de que el nuevo río fluye con rapidez, “le está costando en los tramos inferiores”. No obstante, el peligro no ha desaparecido y el Ejecutivo canario mantiene la posibilidad de que la lengua pueda alcanzar la costa en las próximas horas. También prosigue el confinamiento de 300 vecinos de cuatro núcleos de Tazacorte, ante la posibilidad de que esto suceda y levante gases nocivos con el contacto. De hecho, la lava fluye con fuerza desde el cono principal por el camino que han dibujado las anteriores coladas.