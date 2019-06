Ya no tienes que abonarte a Movistar para ver sus series

Ya no hace falta pagar un paquete de Movistar+ para acceder a sus contenidos de televisión. La compañía ha lanzado Movistar+ Lite, una plataforma de streaming abierta a quienes no sean sus clientes y a un precio similar al de Netflix o HBO: 8 euros al mes. A partir de este miércoles 5 de junio, no es necesario estar abonado para ver sus series o los programas de sus canales.

Hasta ahora, era imprescindible tener ‘contrato’ y el correspondiente descodificador. Sin embargo, Movistar+ Lite nace como una aplicación, con un mes de prueba, sin compromiso de permanencia, con posibilidad de dos sesiones simultáneas y, además, aspira a llegar a Apple TV y a Chromecast.