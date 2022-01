Yolanda Díaz: "Mi proyecto político no ha empezado"

De vuelta a lo inmediato, la reforma laboral, tiene muy claro que la vía para aprobar ese texto: “No me planteo un escenario diferente a una mayoría de investidura y no me lo planteo porque sé sumar”. Por ello, descarta una aprobación de la mano de Ciudadanos, formación que se ofreció a apoyar la reforma “si no se toca una coma” del pacto firmado con sindicatos y patronal.

“Esa vía no da, porque su entrada expulsa a otros partidos, pero no lo digo yo, sino ellos. Si Cs considera que es positiva debe decir que ‘muy bien’ y rectificar su modelo de relaciones laborales, porque están presentando reformas en sentido diferente. Ellos dicen ‘sin tocar una coma’ pero están expulsando a otras formaciones”, ha explicado.