¿Broncano o Motos? La ministra Ana Redondo se moja y contesta al test rápido de 'El HuffPost'

De los políticos, en muchas ocasiones, al ciudadano sólo le llegan el eco de sus declaraciones sobre temas de actualidad, los rifirrafes o lo que publican en redes sociales, pero no tanto su faceta más personal.

Esa es la que tratamos de revelar con el test rápido de El HuffPost, al que la ministra de Igualdad Ana Redondo se somete sin pestañear tras una entrevista sobre temas que atañen a su cartera en el momento álgido del año, el 8M.

Ella misma cuenta por qué suele llevar llamativos pendientes de plumas; elige entre Madrid y Valladolid, su ciudad natal o desvela quién es su escritor favorito. ¡Dentro vídeo!

¿De su colección, cuáles son sus pendientes favoritos?

Me gustan mucho estos blancos, porque son muy versátiles, pero los que más me gustan, sin duda alguna, son los primeros de la colección que me regalaron mis hijas, un conjunto de plumas de diversas aves muy coloristas.

Me los puse en la toma de posesión y dijeron: “¿Pero qué lleva? ¡Lleva dos gallos!”. Eso me encanta porque, efectivamente, son muy llamativos. Siempre digo que cuando te miran los pendientes no te miran los zapatos.

Ana Redondo, al recibir la cartera de manos de Irene Montero el 21 de noviembre de 2023. GTRES

¿Con qué ministra o ministro se lleva mejor?

¡Uy, con muchos! Es tan buena gente... de verdad, son tan fantásticos todas y todos.

¿Y de la oposición?

Hay una persona a la que sustituí como concejala, Mercedes Cantalapiedra, que ahora es una parlamentaria del Partido Popular. Nos hace mucha gracia encontrarnos: yo la sustituía a ella en el en el gobierno municipal y ahora estoy en el Gobierno, siempre hacemos desde el mismo chascarrillo: “Cuando estamos juntas yo siempre gobierno”.

Yo no tengo rechazo en principio a nadie. Siempre hay algo de razón en el otro y el diálogo nos permite avanzar. Y es fundamentalmente escuchar al otro, que se hace muy poco.

¿Broncano o Motos, qué se ve en su casa?

Broncano, absolutamente, pero si me apuras, el Gran Wyoming.

¿Madrid o Valladolid?

En Madrid se cuece todo, pero la calidad de vida que hay en Valladolid no la tiene Madrid.

¿Cuando usted era niña, qué quería ser?

Maestra, ¡y lo he conseguido!

Una canción que le haya marcado.

Cualquier canción de Chavela Vargas me llega mucho al corazón.

¿Hay algún libro que siempre regale o recomiende?

En Navidades siempre intento regalar libros a mis hijas, pero hay cosas que ellas no leen y es muy difícil competir con libros con una tablet. Si me preguntas ‘¿qué libros sueles leer?’, a mí Pérez Reverte me encanta. Me distrae mucho esa forma de contar las historias. Leo también mucho ensayo, ahora mismo estoy terminando uno sobre la Primera Guerra Mundial, 1914.

¿Qué es lo que mejor se le da cocinar?

¡No cocino nada! Ensaladas y alguna tortilla francesa, cuando no me queda otra.

¿Hace ejercicio?

Intento. Antes hacía mucho más y, lamentablemente, ahora no. Cuando estaba en Valladolid, dos días de Pilates y uno de yoga era mi rutina y lo echo enormemente de menos.

Un destino al que le gustaría viajar.

Que no conozca, me encantaría ir a China. Un lugar al que vuelvo y vuelvo es Portugal. A cualquier lugar del Algarve... hay una playa maravillosa, Falesia. Allí se encuentra la paz. Portugal es un lugar maravilloso porque son ciudades y comunidades donde no se ha perdido la identidad.