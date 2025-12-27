Prueba la paella por primera vez y este padre americano se gana el respeto de toda España al elegir su parte favorita: "Lo crujiente es lo mejor"

Meg es de Estados Unidos, pero ha vivido unos cuantos años en España: lo suficiente para conocer bien la gastronomía española. Tanto le ha gustado que ha querido a enseñar a su padre algunos de los tesoros españoles como la tortilla de patata, el pulpo a la gallega, o el salmorejo. Claramente, no podía faltar la paella.

En un vídeo publicado en su perfil de YouTube, que ha alcanzado más de 4.700 Me Gusta, la protagonista comparte la reacción de su progenitor probando por primera vez este "tipiquísimo" plato español. "Hoy, mi padre y yo, vamos a comer una paella valenciana con magro, pollo y verduras, al estilo más tradicional", introduce la joven.

"No estamos en Valencia, estamos en Talavera de la Reina; pero mi sitio favorito es el Jardín de Babia", continúa. "¿Estás preparado para probarlo?", pregunta a su padre, que rápidamente contesta, "Absolutamente sí".

Ambos se llevan la comida a la boca, y la reacción del padre es inmediata, soltando un gemido que claramente muestra su aprobación. En una nota sobre diez, ella, le da un 10; su padre, un 11. "¿Once?", pregunta sorprendida. "Nos hemos salido de la escala".

"Es perfecta", comienza su discurso el anciano. "¿Te gustó a pesar de que no llevara marisco?", pregunta de nuevo su hija. "Sí, me gustaron todas las carnes que llevaba", dice. Lo más destacable, su parte favorita: "Lo crujiente. La parte crujiente. El socarrat". "Eso es lo que más les gusta a los españoles", comenta su hija. No le falta razón.

En cuanto a su ranking de comidas españolas, tiene clara sus calificaciones. Para el pulpo A Feira, un 9; para el Marmitaco, un 10, para el Cocido madrileño, otro 10; la tortilla, también 10; la paella, un 11; la tarta de Santiago, un 9,5; y por último, el arroz a la zamorana, un 8. Está claro que le gusta mucho España.

Muchos usuarios se han animado a comentar la publicación. "Este señor es para llevárselo a casa", bromea un internauta. "Hay que nombrar embajador gastronómico de España a su padre. ¡Es encantador!", comenta otro. "Los estadounidenses valoráis mucho la buena comida y eso se nota".