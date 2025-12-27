María José Gómez, experta en protocolo: "El plátano, no se come con las manos, sino con cubiertos"

“El plátano, cuando estamos en la mesa, no se come con las manos, sino utilizando los cubiertos. Además es una de las frutas más fáciles de pelar”, afirma la experta en protocolo María José Gómez. Los temas de protocolo parece a veces muy rígidos, pero, según esta experta, en realidad son una serie de normas para favorecer la convivencia, como explica en un vídeo de su canal de TikTok (@protocoloyetiqueta.es).

Esta especialista explica que no es proceso complicado el comer el plátano con cubiertos, hay que empezar por cortar la cabeza y dejarla a un lado: "Luego quitamos la parte inferior, que tiempo colocamos a un lado. Después hacemos un corte del plátano de extremo a extremo y, una vez que lo tenemos, retiramos la corteza como si desveláremos 'un secreto real'", especifica Gómez.

Después ya sólo queda, prosigue le experta, "ir contando el plátano trocito a trocito, según nos lo vamos comiendo", siempre con el cuchillo y el tenedor. María José Gómez cuenta en diferentes vídeos consejos y curiosidades relacionadas con el protocolo y el orden en la mesa, el uso de los cubiertos, los errores más comunes que se cometen o la educación de los niños, según establecen los protocolos.

Y es que el protocolo, según explican los expertos en esta cuestión, sirve para establecer reglas y normas que aseguren una comunicación, interacción u organización fluida y ordenada entre personas, sistemas o dispositivos, evitando confusiones y garantizando el entendimiento mutuo en contextos sociales, empresariales o tecnológicos. Además, también facilita la previsibilidad y la eficiencia, ya sea en la etiqueta de un evento oficial, la transferencia de datos en internet o los procedimientos de seguridad en una empresa.

Como curiosidad, el protocolo nació precisamente de la necesidad de ordenar la convivencia y establecer jerarquías en las antiguas civilizaciones de Egipto y Babilonia (c. 3000 a.C.), primero, en rituales religiosos y estatales, evolucionando a través de manuales de etiqueta y costumbres cortesanas en Europa (ya en Edad Media y Moderna). La idea era formalizar relaciones y eventos, y llegó después a convertirse en una disciplina con normas escritas para la diplomacia y la sociedad actual, basado en el respeto y la cortesía.