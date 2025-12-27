Un catedrático de Historia se pronuncia como pocos sobre el 19% de los jóvenes que dicen que el franquismo fue bueno

Miguel Ángel Cerdán Pérez, catedrático de Secundaria de Geografía e Historia, ha publicado una columna de opinión en Castellón al día, del diario El Mundo, en la que ha hablado del 19% de los jóvenes que dicen que la etapa del franquismo fue buena.

Todo esto viene del barómetro especial que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado mes de octubre, reflejando que casi uno de cada cinco jóvenes españoles añoraban los tiempos de la dictadura.

En su columna de opinión, Miguel Ángel Cerdán ha asegurado que "recientemente ha habido una cierta polémica porque se dice que muchos jóvenes se declaran franquistas". "Se ha aducido que no saben quién fue Franco. Es verdad; no saben quién fue Franco. Y voy a ir más allá", ha asegurado.

El catedrático de Historia ha defendido que estos jóvenes "tampoco saben quién fue Suárez". "Ni que el 6 de diciembre es fiesta porque se celebra el día de la Constitución", ha añadido. "Por supuesto, los jóvenes españoles no tienen la culpa de no saber quién fue Franco. Lisa y llanamente la culpa es de nuestro penoso sistema educativo y de nuestro patético plan de estudios", ha asegurado.

Miguel Ángel Cerdán ha defendido que "el estudio de la Historia se ha reducido en un 25% desde que entró en vigor la LOGSE allá en los años 90". "De cuatro horas a la semana se ha reducido a tres. En un curso cualquiera de la ESO el estudio de la Geografía, de la Historia, de las Ciencias Sociales ocupa menos de una décima parte del horario lectivo de cualquier alumno", ha añadido.

El profesor de Secundaria ha reconocido que la estructuración de contenidos es "penosa". "Hasta 4º de la ESO, un curso al que hasta hace nada no llegaba una quinta parte de estudiantes, no se estudia la Historia Contemporánea", ha reconocido.

El catedrático de Historia ha denunciado que en 2º de Bachillerato, la asignatura tiene tres horas a la semana. Pero el programa es tan denso que "se estudian en profundidad las distintas constituciones de la Historia de España". "El resultado es que se llega apenas a la Guerra Civil, y el Franquismo se ve de aquellos modos. La Transición apenas se estudia. Y la Constitución del 78, menos", ha avisado.

"Este el programa educativo que se ha diseñado desde despachos de políticos y asesores que no han pisado nunca un aula. Mucho menos lo han hecho los que han diseñado un sistema educativo como el nuestro, donde reina el barullo, la indisciplina y donde todo consiste en disimular y en presionar al profesor para que apruebe artificialmente", ha criticado.

"Si el profesor puede explicar media hora por sesión de clase logrará algo extraordinario (...) Éste es el sistema diseñado por nuestros políticos. Si su intención era formar ciudadanos apáticos y sin criterio, su éxito va camino de ser redondo", ha sentenciado.