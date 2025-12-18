Cuatro personas muertas en el Pacífico tras otro ataque de EEUU a una lancha

Estados Unidos ha vuelto a apretar el botón rojo de ataque. El Ejército estadounidense ha bombardeado este miércoles una nueva supuesta narcolancha, en aguas internacionales, del Pacífico Oriental y ha causado la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo, en el marco de la operación militar Lanza del Sur, una campaña que Washington presenta como lucha contra el narcotráfico y que ya deja cerca de un centenar de muertos.

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha confirmado el ataque a través de su cuenta oficial en X, donde ha asegurado que “cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido”. Según el comunicado, la lancha bombardeada “era operada por una organización terrorista designada” y navegaba por “una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

Como en episodios anteriores, el Pentágono ha insistido en que la operación se ha desarrollado en “aguas internacionales” y que la embarcación “participaba en operaciones de narcotráfico”. El bombardeo ha sido ordenado directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, una constante en una campaña que ya suma más de treinta embarcaciones destruidas desde su arranque.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han acompañado el anuncio con un vídeo en el que se observa una lancha en movimiento que acaba siendo alcanzada y destruida. Ni en esta ni en operaciones previas el Gobierno de Donald Trump ha facilitado datos sobre la identidad de las personas fallecidas, más allá de vincularlas de forma genérica con el crimen organizado.

El momento elegido para comunicar el ataque no ha pasado desapercibido. El Southcom ha difundido la información minutos antes de que Trump se dirija a la nación desde la Casa Blanca, en una comparecencia prevista inicialmente con acento económico, pero que ha despertado expectación tras la reciente escalada verbal del presidente contra Venezuela. El mandatario republicano ha acusado al país sudamericano de haber “robado” petróleo y activos estadounidenses y ha elevado el tono en los últimos días.

De hecho, este martes Trump ordenó incautar todos los petroleros venezolanos sancionados, una medida que ya se ha materializado en el Caribe con el remolque de uno de estos buques hasta un puerto estadounidense. En paralelo, Washington mantiene una fuerte presencia militar frente a las costas venezolanas y el propio presidente no ha descartado ampliar las operaciones más allá del mar, incluyendo ataques contra objetivos terrestres, siempre bajo el paraguas del combate contra el narcotráfico.

Con este nuevo bombardeo, la operación ‘Lanza del Sur’ sigue engordando un balance que ya suma al menos 99 personas muertas, según el último recuento oficial, mientras Estados Unidos consolida una estrategia militar en el hemisferio occidental que combina drones, misiles, vídeos propagandísticos y un discurso que mezcla terrorismo, narcotráfico y geopolítica sin demasiados matices.