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EEUU activa una alerta de tsunami en parte del Caribe tras un terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela que se ha sentido en gran parte del país
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EEUU activa una alerta de tsunami en parte del Caribe tras un terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela que se ha sentido en gran parte del país

El potente seísmo provocó escenas de pánico en Caracas, donde numerosos vecinos salieron a la calle, mientras las autoridades estadounidenses emitieron un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Israel Molina Gómez
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Un motociclista transita cerca de escombros este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,5 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela
Un motociclista transita cerca de escombros este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,5 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de VenezuelaRonald Peña EFE

Un terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido este miércoles el centro de Venezuela y ha llevado a Estados Unidos a emitir una alerta de tsunami para parte del Caribe, ante el riesgo de que el fuerte movimiento sísmico pudiera generar alteraciones en el nivel del mar.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos activó el aviso a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, apenas minutos después de registrarse el seísmo, uno de los más intensos que ha afectado al país sudamericano en los últimos años.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto tuvo una magnitud de 7,5 y su epicentro se localizó en el municipio de Montalbán, en el estado venezolano de Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas.

Además, el temblor se produjo a solo 13,2 kilómetros de profundidad, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, una circunstancia que suele aumentar la intensidad con la que se percibe en superficie.

Pánico en Caracas

El terremoto se sintió con fuerza en buena parte del territorio venezolano, incluida la capital.

En Caracas, numerosos vecinos abandonaron edificios y viviendas para refugiarse en las calles mientras duraba el movimiento sísmico, según mostraban las primeras imágenes difundidas en redes sociales.

Los vídeos compartidos por ciudadanos también reflejan objetos caídos en el interior de viviendas, así como escenas de nerviosismo entre la población.

A medida que avanzaban las horas comenzaron a aparecer informaciones sobre daños de diversa consideración en edificios, además de cortes del suministro eléctrico e interrupciones en los servicios de internet y telefonía en distintas zonas del país.

Sin información de víctimas

Por el momento, las autoridades venezolanas no han informado de fallecidos ni de personas heridas como consecuencia del terremoto.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan evaluando los posibles daños provocados por el seísmo y siguen muy pendientes de la evolución del aviso de tsunami emitido para parte del Caribe.

El terremoto recuerda al registrado en agosto de 2018 en el estado venezolano de Sucre, que alcanzó una magnitud de 7,3 y cuyos efectos llegaron a sentirse en al menos una decena de países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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