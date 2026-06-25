El ultraderechista Abelardo de la Espriella ya es oficialmente el nuevo presidente de Colombia tras imponerse a Iván Cepeda

El abogado y político ultra Abelardo de la Espriella, vencedor de la segunda vuelta de las elecciones colombiana, según el resultado provisional.

Colombia ya tiene oficialmente nuevo presidente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó este miércoles como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, poniendo fin al ajustado proceso electoral que ha mantenido en vilo al país desde la segunda vuelta del pasado domingo.

De la Espriella asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y relevará a Gustavo Petro tras imponerse por un margen mínimo al candidato oficialista, Iván Cepeda. El resultado definitivo le otorga 12,9 millones de votos (49,66%), frente a los 12,7 millones (48,70%) obtenidos por su rival, una diferencia inferior a un punto porcentual.

La proclamación llegó una vez concluido el escrutinio nacional y resueltas las reclamaciones pendientes. El proceso terminó acelerándose después de que el Pacto Histórico, la formación de Petro y Cepeda, retirara los recursos que todavía mantenía abiertos durante el recuento oficial.

El fin de una década de inestabilidad

Con la proclamación oficial se despejan las dudas sobre quién gobernará Colombia durante los próximos cuatro años en un momento especialmente delicado para el país.

De la Espriella hereda una nación que ha vivido una profunda inestabilidad política en la última década, con una sucesión de presidentes, crisis institucionales y una fuerte polarización que ha marcado también esta campaña electoral.

El nuevo mandatario llega con la promesa de endurecer la lucha contra la delincuencia, impulsar el crecimiento económico y romper con las políticas desarrolladas por Gustavo Petro.

De abogado mediático a presidente

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño supone una de las irrupciones políticas más rápidas de la historia reciente de Colombia.

Hasta hace apenas un año era conocido principalmente por su carrera como abogado penalista y empresario. En julio de 2025 fundó el movimiento Defensores de la Patria con un objetivo muy concreto: impedir la continuidad de la izquierda en el poder.

Su ascenso fue meteórico. En pocos meses consiguió unificar buena parte del espacio conservador y del uribismo alrededor de su candidatura hasta alcanzar la Presidencia en su primer intento.

Admirador declarado de Donald Trump y donante del Partido Republicano estadounidense, De la Espriella construyó buena parte de su campaña alrededor de un discurso de mano dura contra el crimen, reducción del tamaño del Estado y fortalecimiento de las relaciones con Washington.

Una figura rodeada de polémica

Su trayectoria profesional tampoco ha estado exenta de controversia.

Como abogado defendió a clientes de enorme repercusión, entre ellos el empresario colombo-venezolano Alex Saab o David Murcia Guzmán, protagonista de uno de los mayores fraudes piramidales de Colombia.

Además, durante la campaña fue acusado por Iván Cepeda de mantener supuestos vínculos con antiguos grupos paramilitares a raíz de su participación hace dos décadas en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, acusaciones que el ahora presidente electo siempre ha rechazado.

Pese a la enorme igualdad de la votación y a las denuncias de irregularidades lanzadas por el oficialismo durante el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral ha certificado finalmente la victoria de De la Espriella, que se convertirá el próximo 7 de agosto en el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.