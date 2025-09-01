La Flotilla que partió este domingo desde Barcelona se ve obligada a regresar por el mal tiempo

Vista de uno de los barcos que forman parte de la flotilla en el puerto de Barcelona, este domingo.

Los barcos que salieron este domingo desde Barcelona y que forman parte de la Global Sumud Flotilla, el mayor intento para romper el bloqueo naval de Gaza por parte de Israel, han tenido que regresar anoche a puerto debido al mal tiempo, aunque esperan poder volver a navegar lo antes posible, según ha avanzado la radio catalana RAC1.

El grupo de buques tenía pensado unirse a otros tantos el próximo 4 de septiembre en Túnez, desde donde buscarán llegar por mar a Gaza con ayuda humanitaria. Tras los frustrados intentos de las Flotillas de la Libertad Madleen o el Handala, ambos barcos interceptados en aguas internacionales por el Ejército israelí, esta vez la Global Sumud Flotilla reunirá más de 40 barcos con tripulación civil proveniente de más de 40 países. Pese a verse obligados a regresar por las malas condiciones climatológicas, esta mañana los capitanes de los navíos se reúnen para establecer la nueva partida.

Los intentos por llegar a Gaza a través del mar Mediterráneo se remontan al año 2008, cuando por primera vez dos buques de pesca cargados de ayuda humanitaria, el Liberty y el Free Gaza, pudieron atracar en la Franja después de que en 2007 Israel, pero también Egipto, bloquearan el acceso a Gaza por tierra, mar y aire.

Desde aquella ruptura exitosa del bloqueo naval, solo cuatro viajes más tuvieron el mismo resultado. Ninguno más. Israel no permitió que ningún otro barco llegara a la Franja. En 2010, el Ejército israelí asaltó la Flotilla de la Libertad y asesinó a una decena de activistas del barco turco Mavi Marmara. Quince años después, el Gobierno de Benjamin Netanyahu continúa con el envío de equipos de élite de las fuerzas militares israelíes para impedir la llegada de más barcos. Los últimos intentos fueron los de los buques Conscience en mayo, el Madleen en junio y el Handala en julio. Mientras el primero fue atacado por drones, Israel asaltó los dos últimos, detuvo a sus tripulantes y los deportó, como contó a El HuffPost uno de ellos, Sergio Toribio.