Otro día en Gaza: Israel dice que ataca a Hamás, pero asesina a una adolescente camino de un examen

Comitiva funeraria en el entierro de la adolescente gazatí, de 16 años, Raghad Ashour, asesinada en un bombardeo israelí cuando iba camino de hacer un examen.

Mientras todos los ojos continúan puesto sobre el sur de Líbano, donde el Ejército israelí ocupa un tercio del territorio del país vecino y del que asegura que no tiene intención de retirarse esgrimiendo la lucha contra la milicia chií Hizbulá, esas mismas IDF continúan asesinando en el primer enclave que redujeron a escombros y ruinas. Ayer lunes, una nueva víctima civil se sumó al funesto balance de mil palestinos asesinados desde que se anunció el, supuesto, alto al fuego en la Franja de Gaza.

La justificación del Ejército de Israel, es decir, el anuncio de qué estaban bombardeando volvió a tener como justificación un ataque contra un supuesto militante del grupo armado palestino, Hamás. Sin embargo, la muerte que acabaron anunciando los servicios médicos de la Media Luna Roja Palestina no era la de un hombre que pudiese integrar dicha insurgencia.

Su nombre era Raghad Hassan Ashour. Era una adolescente palestina de 16 años que caminaba en una calle del distrito de Rima en dirección a su instituto. En los últimos compases del curso académico —si es que puede denominarse curso a estudiar en las condiciones actuales—, se dirigía al centro de secundaria cuando tuvo lugar la explosión que dejó otras tres personas heridas. Allí iba a examinarse del examen de undécimo grado, según recoge Associated Press.

Un grupo de palestinos inspeccionan los restos de dos vehículos bombardeados por Israel, ataque que ha asesinado a una adolescente de 16 años que iba al instituto. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ejército de Israel dice tener constancia de una persona "ajena al ataque" que fue "herida"

La muerte de Raghad Ashour no se suma solo al millar de palestinos asesinados que evidencian que no existe una tregua real sobre el terreno que Israel ha ocupado —aún más, cercando el centro de Gaza City— y delimita con líneas amarillas. Se suma a los 73.018 muertos contabilizados por el Ministerio de Salud gazatí desde los atentados de Hamás del 7-O de 2023.

Según la mencionada agencia estadounidense, el Ejército israelí ha afirmado que el ataque tenía como objetivo a un supuesto militante de Hamás, pero también admitieron que tenía conocimiento de una denuncia que reportaba el caso de que "una persona ajena al ataque resultó herida".