Ucrania se lanza a los nuevos desafíos sociales y sanitarios de guerra e incluye nuevos roles en su ejército

Maksym Kishka/Global Images Ukraine via Getty Images

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha introducido una nueva categoría de funciones de servicio en unidades militares, batallones y hospitales para ayudar a los soldados, sus familias y comandantes a afrontar los desafíos sociales y médicos en tiempos de guerra, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

El viceministro de Defensa y general de brigada de Justicia, Serhiy Melnyk, anunció la medida en una entrevista con el centro de prensa del ministerio, en la que explicó que los puestos, destinados a oficiales, sargentos y soldados rasos, se centrarán en el apoyo social, ofreciendo asistencia en una amplia gama de cuestiones.

Esto incluye ayudar a los militares heridos, apoyar a las familias de los soldados caídos o desaparecidos y facilitar el proceso de baja para quienes dejan el servicio militar. "Estamos lanzando un nuevo programa de capacitación para esta categoría de militares, para que puedan comunicarse de forma clara y adecuada con las familias de nuestros soldados", dijo Melnyk.

"También recibirán capacitación para trabajar con heridos y quienes enfrentan diversos desafíos personales o legales", agregó. Este entrenamiento incluirá instrucción en derecho militar y cómo trabajar con soldados heridos y prisioneros de guerra, apuntó.

El Estado Mayor también ha recibido la tarea de desarrollar criterios para el reclutamiento de civiles que deseen ocupar estos puestos. Estos civiles podrán alistarse a través de los centros de reclutamiento de Ucrania y luego desempeñar funciones de apoyo en las fuerzas armadas.

Esta nueva iniciativa se basa en una iniciativa previa del servicio de apoyo del Regimiento Azov, conocido como Ángeles, liderado por la teniente Olena “Haika” Tolkachova, de la 3.ª Brigada de Asalto Separado. La unidad comenzó en 2024 a ofrecer consultas y a producir materiales de capacitación para el personal de apoyo.