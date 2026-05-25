Abel Caballero revela su oferta y su surrealista conversación con la princesa Leonor: "Nosotros en Vigo inventamos la Navidad del siglo XXI"

Es costumbre que cada año se celebre en España el Día de las Fuerzas Armadas, un evento que tiene lugar el sábado más cercano al 30 de mayo por ser San Fernando, y justo este 2026 coincide con la festividad. Como viene siendo habitual, la jornada va a estar presidida por los reyes Felipe y Letizia.

Esta edición se celebra con el lema Todos unidos defendemos España y tiene lugar en Vigo, ciudad que ya el día antes recibe al rey, que va a asistir a la Revista Naval y a la Exhibición Dinámica con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Adrian Irago/Europa Press via Getty Images

Y como Vigo es la ciudad anfitriona, su alcalde, Abel Caballero, tan mediático por su obsesión por la Navidad, habló con Vanity Fair sobre la presencia de los reyes en su ciudad y su deseo de que acudan también la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Cuenta el regidor vigués que cuando asistió a la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, tuvo unas palabras con Letizia, a la que dijo: "Majestad, nosotros queremos que vengan a Vigo. Porque el rey es imagen de España y porque es el jefe del Estado democráticamente constituido y avalado por una Constitución".

Quiere que Leonor vaya a Vigo

Ese día también habló con la heredera y se le ocurrió preguntarle sí había ido a la Navidad de Vigo, ese espectáculo lumínico que cada año gana más adeptos: "Le dije a la princesa de Asturias que me gustaría mucho que viniera".

"De hecho, le pregunté si ya había venido a ver la Navidad y ella me dijo que había venido a Vigo, pero desde la Academia de Marín de forma informal con sus compañeros, así que sí se acercó hasta Vigo, lo cual es lógico, como cualquier otra chica joven habrá venido por diversión. Pero yo quiero que venga como princesa de Asturias. Así que estoy en proceso de pedirlo, como le dije a la reina", señaló Caballero.

La princesa Leonor y la reina Sofía en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía Jose Oliva | Europa Press | Getty Images

¿Pero quiere absolutamente que vaya Leonor, o toda la familia real, en Navidad o le vale cualquier fecha? En realidad señala que la invitación para "cuando quieran, lo de la Navidad es una pequeña broma".

Eso sí, será una broma, pero él insiste: "Pero la Navidad aquí es tan preciosa... Aunque sea una festividad con varios siglos de vida, nosotros en Vigo inventamos la Navidad del siglo XXI. Es un tipo de Navidad distinta que atrae turismo, somos la primera ciudad turística de Galicia gracias a la Navidad. O sea que también me gustaría que las princesas vinieran y disfrutaran de la Navidad de Vigo".

Sus recomendaciones sobre Vigo

De todos modos, como alcalde y buen embajador de la ciudad, tiene también más recomendaciones para que la familia real disfrute de Vigo sea o no sea Navidad: "Que se pierdan por toda la ciudad porque se van a encontrar con una arquitectura del siglo XIX o principios del siglo XX maravillosa, fortificaciones defensivas de 400 años en las que se pueden meter por un túnel excavado en roca donde guardaban el armamento, o perderse por el casco antiguo, la montaña".

Vista de la ciudad de Vigo desde la ría Fernando Nieto Montero

Y él sigue: "Ahora, para aliviar las cuestas, somos la ciudad del mundo con más rampas mecánicas, ascensores y escaleras mecánicas. Es una ciudad extraordinaria en la que a cualquier hora del día o de la noche se puede comer el plato del día, o tomar el mejor marisco que hay en este planeta, los reyes lo conocen bien. También pueden venir a un concierto de música en vivo, de ópera… aquí vienen los mejores cantantes del planeta y no pagan alquiler". Pues por recomendaciones no será.