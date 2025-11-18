Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
María Fernández, experta en limpieza: "Este es el motivo por el que tu lavavajillas huele mal, y cómo arreglarlo sin productos químicos"
María Fernández, experta en limpieza: "Este es el motivo por el que tu lavavajillas huele mal, y cómo arreglarlo sin productos químicos"

Es efectivo y 100% casero.

Una mujer hace gestos de disgusto al abrir su lavavajillas automático. Una niña pequeña pone cara de asco y se tapa la nariz ante el mal funcionamiento de uno de sus electrodomésticos.Getty Images/iStockphoto

Los vídeos sobre trucos de limpieza arrasan en TikTok desde hace tiempo, pero pocos generan tanto interés como el último consejo de María Fernández, una de las creadoras más populares y respetadas en temas del hogar, con casi 450.000 seguidores. Es conocida por su capacidad para ofrecer soluciones prácticas, efectivas y fáciles de aplicar en el día a día. 

Su explicación sobre el origen de los malos olores en el lavavajillas y cómo eliminarlos de forma sencilla —y sin productos químicos agresivos— ya acumula más de 5.000 guardados y 7.000 ‘me gusta’. Entre los comentarios, abundan quienes aseguran haber probado sus recomendaciones y haberlas aprobado.

Según Fernández, el mal olor del lavavajillas no aparece por arte de magia, sino por la suciedad acumulada en sus piezas internas. “En la mayoría de los casos, este es el motivo de que el lavavajillas huela mal”, afirma.

Cómo limpiar el interior sin dañar el aparato

Para solucionarlo, la experta propone un desmontaje básico: retirar la cesta inferior, sacar el filtro, desmontar la rejilla, y extraer las aspas. Todas estas piezas acumulan restos de comida, por lo que deben lavarse en el fregadero con agua caliente, unas gotas de detergente y un estropajo, frotando bien hasta eliminar cualquier residuo.

Una vez limpias las piezas extraíbles, Fernández recomienda aplicar un producto suave sobre la puerta y las paredes internas, utilizando un estropajo apto para superficies delicadas. Insiste en prestar especial atención a las zonas menos visibles, donde tienden a acumularse grasas y restos secos. Después, es fundamental aclarar bien con agua y recolocar todas las piezas en su sitio.

Bicarbonato, vinagre y limón

El éxito del vídeo se explica, en gran parte, por el método final que Fernández propone, efectivo y 100% casero. Consiste en:

  1. Verter una taza de bicarbonato en el fondo del aparato.
  2. Colocar un vaso con vinagre en la bandeja superior.
  3. Añadir medio limón para potenciar el aroma.

Con el lavavajillas vacío, basta con programar un ciclo de 60 grados. El resultado, asegura la experta, es un electrodoméstico limpio, desinfectado y sin olores, sin necesidad de productos químicos agresivos.

Fernández recuerda que mantener al día los depósitos de sal y abrillantador para que luzca como nuevo es clave para un buen rendimiento del aparato. Y para el exterior, un truco infalible es abrillantar el acero inoxidable con una mezcla de agua y vinagre a partes iguales. Además, recomienda usar ambientadores de limón, especialmente en verano, cuando los olores tienden a intensificarse.

