Amaia cuenta lo que le pasó cuando quiso entrar gratis a una discoteca y llamó "maricón" al portero

Amaia Romero, flamante ganadora de Operación Triunfo 2017, se ha pasado el juego del podcast de La Ruina contando una anécdota maravillosa de una noche de fiesta con su amigo.

"Fui a cenar con mi mejor amigo y nos empezamos a animar", empieza narrando la cantante, contando que tanto se animaron que decidieron salir de fiesta después de tomar unos cócteles.

"Decimos por qué no vamos a Apolo. Era como una fiesta de gays que no me acuerdo como se llama", relata Amaia mientras Ignasi y Tomás, presentadores del programa, le dicen que la fiesta se llama Choco Churros.

"Puede ser. Ah, sí, creo que era Choco Churros. Yo pensé, si mi público son maricones y chicas, me van a conocer seguro y me van a dejar entrar 100%", prosigue relatando. Reconoce Amaia que al llegar a la puerta estaba "un poco ciega".

Ahí le dijo al portero: "No suelo hacer esto pero, ¿tú eres maricón, no? Yo soy Amaia. Me dijo, no. Qué vergüenza. Nunca hago esto de verdad pero nos hemos animado y hemos salido aquí de fiesta. Simplemente me hice muy pequeña dije lo siento muchísimo y me fui".

Añade la cantante que apareció muy segura diciendo "yo soy Amaia y tú eres maricón" y poco a poco se fue deshinchando y "con el rabo entre las piernas" pidiendo perdón. "Lo entiendo, lo entiendo perfectamente", reconoce Amaia, que finalmente dice que no le dejaron entrar en la fiesta.

El portero le dijo: "Si tan famosa eres tendrás dinero para comprarte la entrada". A lo que ella le dijo "pues también es verdad". "Que le quitan el carnet de maricón a ese puerta", responde en la publicación en TikTok Carlos Peguer, de La pija y la quinqui. Y otro añade: "Desde hace muchos años que en el Apolo la puerta es súper estricta y los porteros no dejan pasar ni ha una mosca".