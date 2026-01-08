Un profesor español es seleccionado como uno de los mejores docentes del mundo

Un profesor español, entre los mejores docentes del mundo. El profesor de Formación Profesional Ángel Luis González Serrano, del CIFP Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real), ha sido escogido de nuevo en un certamen internacional como uno de los mejores docentes del mundo.

Tras haber sido nominado el año pasado en el Global Teacher Prize, un premio anual que otorga la Fundación Varkey, González ha sido seleccionado como finalista del Muallem Prize – Premio Internacional del Profesor y se sitúa entre los cuatro mejores docentes del mundo en su tercera edición, el único español.

Según ha destacado a EFE el profesor, "el Muallem Prize es un prestigioso galardón internacional que reconoce la excelencia docente, la innovación educativa y el impacto social del profesorado" y que este año ha contado con más de 16.000 candidaturas procedentes de todo el mundo.

“Me encanta que se conozca todo lo que hacemos”, ha añadido González, quien ha subrayado el valor de visibilizar la labor desarrollada en la Formación Profesional y su impacto educativo y social.

Tras una primera fase en la que González Serrano fue seleccionado entre los 25 mejores docentes a nivel internacional, ha superado distintas etapas de evaluación, entrevistas y valoración de méritos hasta alcanzar la fase final, reservada a solo cuatro profesores.

La final del certamen se celebrará el próximo mes de febrero en Teherán (Irán), donde se dará a conocer el ganador.

Entre los principales galardones obtenidos a lo largo de su carrera figuran su inclusión en el Top 50 del Global Teacher Prize 2025, el segundo Premio Nacional a Experiencias Educativas Inspiradoras en Formación Profesional concedido por el Ministerio de Educación en 2023, el Premio UNESCO OER Implementation Award en 2021 y el XII Premio a la Innovación Educativa por el proyecto Imperialismo 4.0.

