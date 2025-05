Anabel Conde, la 'guardiana' del mejor puesto de España en Eurovisión en 30 años: "Pase lo que pase, Melody ya ha ganado"

España no gana Eurovisión desde el año 1969, con Salomé y su Vivo cantando. Es, de hecho, el país que más años ha visto pasar desde su último triunfo en el concurso. 56 y sigue sumando. Algunos de nuestros otros exrepresentantes se quedaron cerca de llevarse la victoria: Karina en 1971, Mocedades en 1973 o Betty Missiego en 1979 fueron segundos, mientras que el grupo Bravo (1984) y, más recientemente, Chanel (2022) quedaron terceros.

En este 2025 se cumplen también treinta años de otro segundo puesto, la última vez que España rozó con los dedos su triunfo en Eurovisión. Fue con Anabel Conde y su preciosa balada Vuelve conmigo, compuesta por José María Purón. La andaluza, que llegó a Dublín (Irlanda) como una de las últimas opciones en las casas de apuestas, maravilló en los pases previos a la final gracias a su derroche de voz. "La gente no creía que yo pudiera llegar a las notas más agudas. Pero tras los ensayos, comenzamos a subir en las apuestas. Un periódico de Irlanda me señaló como posible ganadora", asegura la malagueña en una conversación con El HuffPost con motivo del treinta aniversario de su participación en Eurovisión.

Sólo así consiguió dar la vuelta a los pronósticos y abrir la puerta a una victoria que nadie esperaba. "En mi discográfica me dijeron que iba a quedar muy mal", recuerda. La actuación, sin embargo, fue impecable y, durante las votaciones, Anabel se dio cuenta de que podría acabar muy alto en la tabla clasificatoria. Algo que inquietó a RTVE, que no estaba preparada para ganar y encargarse del festival el año próximo. "Desde Madrid llamaban nerviosos preguntando si íbamos a ganar. Para ellos fue redondo: quedamos segundos, el mejor puesto sin las exigencias que conllevaba ganar", admite Anabel.

Su éxito en Eurovisión, en un momento en el que el festival no gozaba de su mayor popularidad en España, no hizo que Anabel tuviera la brillante carrera musical que probablemente merecía. La caída en desgracia de su discográfica unido a las pretensiones deshonestas por parte de un miembro de la industria dieron al traste con sus expectativas. "A esa persona la tuve que apartar de mi vida. Prefería dejar de cantar a tener que trabajar con él al lado. No tenía por qué aguantar esa situación", llegó a admitir hace algunos años.

Anabel es ahora una feliz profesora en su tierra natal: Fuengirola. Y sus alumnos no dejan de pedirle que ponga en clase su actuación. Los eurofans, por supuesto, tampoco se han olvidado de ella. "Es algo que ha marcado mi vida y, gracias a Eurovisión, me siguen llamando de muchos sitios para cantar por España y por Europa", cuenta.

Aunque sigue manteniendo el "título" de la representante española con mejor resultado en los últimos treinta años, la malagueña está deseando que alguien por fin la supere. "Ese momento tendrá que llegar tarde o temprano", vaticina.

Esa persona podría ser Melody, que compite este año con la canción Esa Diva. Además de que ambas son andaluzas, las dos cantantes tienen otro nexo en común. "Su marido le da clases de vóley a mi hija", dice entre risas. Anabel cree que Melody va a quedar muy bien en la final que se celebra este próximo 17 de mayo en Basilea (Suiza). "Canta estupendamente, tiene muchas tablas y la veo con unas ganas enormes. Está aprovechando cada segundo y eso es justo lo que tiene que hacer un artista cuando va a Eurovisión. Es una oportunidad única y sabe que, quede como quede, ella ya ha ganado", señala.

¿Y cabe la opción de que Anabel Conde acabe presentándose algún año al Benidorm Fest para intentar un retorno a Eurovisión? La malagueña es tajante al respecto: "Para que me convenzan tiene que ser una canción muy buena y con la que me sienta segura".