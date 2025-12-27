Su padre estadounidense prueba una tapa de pulpo en Madrid por primera vez: por su reacción piden su nacionalidad española

La creadora de contenido Tati es una joven estadounidense que se mudó a Madrid hace un tiempo y por primera vez la ha visitado su padre, que nunca había estado en España. Como cualquiera haría, se lo ha llevado a varios bares y restaurantes de la capital a probar las típicas comidas del país para que de su opinión.

De los varios vídeos que ha subido, el quinto ha sido el que ha arrasado por encima de cualquiera de los que ha subido hasta ahora: más de un millón de reproducciones y más de 58.000 'me gusta'.

Ha sido especialmente por su reacción, de las que pocas palabras ha necesitado para dejar clara su opinión. Lo que ha probado ha sido una tapa de pulpo. "¿Cómo se llama esto?", ha preguntado sobre la traducción específica en castellano.

Le ha pegado medio bocado y a los pocos segundos no ha podido evitarlo. Se ha echado para atrás y ha soltado un pequeño "buffff", multitud de veces. De forma extrovertida, incluso se ha alejado de la cámara, incluso saliéndose de plano, hasta que ha vuelto andando.

"Esto es... Qué amable", ha expresado el padre estadounidense, que ha intentado traducirlo para decir que estaba muy bueno. "Tuvo que dar una caminata", ha escrito Tati para describir su reacción.

Una reacción de más de 1.000 comentarios

Los comentarios y reacciones no han sido pocos. Más de 1.000 usuarios han dejado su respuesta ante la increíble reacción a la gastronomía española, que si no es la mejor del mundo, se acerca. "Pues si prueba pulpo a la gallega flipa, pero solo en Galicia. No es lo mismo comerlo en otros lugares, no sabe lo mismo", ha expresado el usuario @lucamosquerafernn.

"Tráetelo a Andalucía, va a flipar con la gastronomía", ha recomendado el usuario 'Xio'. Por otro lado, muchos han pedido, ya que le otorguen, sí o sí, la nacionalidad. "DNI para este hombre ya", responde la usuaria Anita.