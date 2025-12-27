Carlos, electricista, sobre lo que se debería percibir por una avería el fin de semana: "100 euros le cobré al cliente"

Una avería eléctrica en pleno fin de semana puede convertirse en una gran faena para cualquier hogar. Luces que no funcionan, enchufes que saltan o un cuadro eléctrico que deja de responder suelen generar llamadas urgentes a profesionales, para que solucionen cuanto antes el problema.

Muchas personas piensan que el día de la semana apenas influye y creen que el precio será similar al de un día laborable. Sin embargo, Carlos, electricista en Valencia y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @pcaelectricidad, ha puesto el foco en este debate tras contar cuánto cobró por una intervención un sábado.

En un vídeo que rápidamente tuvo varios comentarios, Carlos relata que recibió una llamada urgente por una avería eléctrica un sábado por la mañana. “Le dije 100 euros, sinceramente, para no ir”, explica con naturalidad. No porque no supiera solucionar el problema, sino porque se trataba de una salida en fin de semana, fuera de horario laboral, y prefería no dedicar ese tiempo a averías. Finalmente acudió y ese fue el importe que pagó el cliente.

¿Barato o caro?

La cifra ha generado una avalancha de reacciones, la mayoría defendiendo que el precio es más que razonable. “En 2006 a mi casero le cobraron 80 euros por cambiar una ficha de empalme entre semana, sin urgencia”, comenta un usuario, que considera los 100 euros “baratísimos”. Otros profesionales del sector coinciden: “Por menos de 300 euros yo no salgo un sábado”, afirma otro electricista en los comentarios.

Una avería en fin de semana no se cobra solo por el tiempo de trabajo, sino por todo lo que implica. El desplazamiento, el diagnóstico, la experiencia acumulada durante años, las herramientas, el material, los seguros, los impuestos y, sobre todo, el hecho de estar disponible cuando la mayoría descansa. “No se cobra por el tiempo, se cobra por lo que sabes”, resume otro comentario.

El tiempo vale y mucho

Muchos profesionales recuerdan además que ese tiempo suele ser tiempo familiar. “Me quedo con mi familia”, señala un usuario. Otros comparan el precio con otros oficios: cerrajeros o fontaneros pueden cobrar más de 200 euros solo por acudir a una urgencia, sin contar la reparación. “Nada más en desplazamiento se te van los cien”, apunta otro electricista.

También aparece el eterno debate sobre facturas, IVA y costes reales. Algunos recuerdan que de esos 100 euros hay que descontar impuestos, combustible, mantenimiento del vehículo y gastos de empresa. “Después de impuestos es casi una propina”, resume un comentario.