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8 razas de perro que no dan alergia
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8 razas de perro que no dan alergia

Los síntomas más habituales cuando nuestro cuerpo reacciona ante los perros  son la rinitis, el moqueo y los estornudos. Pero, por su tipo de pelo o por la ausencia de él, hay determinadas variedades que no la provocan.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
  El bichón, el mejor para los niños pequeños El pelaje suave del Bichón Maltés que apenas se desprende es una magnífica opción para personas alérgicas. Es de pequeño tamaño, con mucha personalidad y se lleva muy bien con los niños pequeños.Getty Images
  El perro de agua, requiere mucha atenciónUn perro aguas portugués es de tamaño mediano. De carácter afable e independiente, pero necesita contacto constante con los suyos, por lo que es aconsejable dedicarles mucho tiempo y atenciones.Getty Images
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  Basenji, silencioso y cantarínEl Basenji es una raza de pelo corto que puede convivir con las personas alérgicas. Además, se trata de un perro que apenas ladra, sino que emite un sonido muy curioso y gracioso similar a un canto.Getty Images
  El siberiano más protector: el samoyedoEl samoyedo es originario de Siberia y destaca por su gran manto de color blanco y que apenas genera caspa. Es muy sociable y extrovertido, ideal para familias. Además, es muy protector.Getty Images/500px Prime
  Shih Tzu, pequeño y buen compañeroEl Shih Tzu es un perro de origen chino es muy recomendable para personas asmáticas, ya que no suelta pelo. Con lo cual, si buscas un perro que sea pequeño y que no te dé alergia es la raza perfecta.

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  El caniche, inteligentes y fáciles de entrenarEl Caniche y Caniche toy, más pequeño, tienen un pelo que no se cae fácilmente, lo que hace que no produzcan alergias. Además, son fáciles de entrenar, son inteligentes y muy buenos con los niños.

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  Entre los grandes, elige un Terrier WheatenEl Terrier Wheaten es una de las razas de perros grandes que no dan alergia debido a su pelo suave y a que apenas desprenden pelaje. Además, muy buenos compañeros de familia.Getty Images/Cavan Images RF
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  Yorkshire terrier, una buena compañíaAunque parezca lo contrario, el Yorkshire Terrier apenas suelta pelo, aunque hay que cepillarlo a diario para evitar enredos. Hace mucha compañía y le gusta ir con su dueño a todas partes.

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Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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