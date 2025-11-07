Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 alimentos que no deberías darle nunca a tu gato
Un gato blanco comiendo de un cuenco azul

Sandra Hernández Jiménez
ChocolateContiene teobromina y cafeína, sustancias que los gatos no pueden procesar y pueden provocar vómitos, temblores, arritmias y convulsiones. Lo mejor es evitar cualquier tipo de chocolate, aunque el negro es el más peligroso de todos.Getty Images
  Cebolla y ajoEstas verduras en todas sus formas (crudas, cocidas o en polvo) destruyen los glóbulos rojos del gato, causando anemia hemolítica, incluso pequeñas cantidades repetidas son un riesgo. Los felinos son más sensibles que los perros a estos compuestos.Getty Images/PhotoAlto
  UvasAunque la razón exacta aún se investiga, la realidad es que estos alimentos causan insuficiencia renal aguda en algunos gatos. Por lo que es mejor no arriesgarse con ninguna fruta seca o uva y evitarlas por completo.Getty Images
  AlcoholParece algo evidente, pero el alcohol de bebidas o de fermentación puede provocar envenenamiento grave a nuestros felinos, ya que deprime el sistema nervioso y causa desde vómitos y dificultad respiratoria hasta un coma.coldsnowstorm via Getty Images
  Leche y productos lácteosPese a lo que las películas nos han hecho creer, muchos gatos son intolerantes a la lactosa y pueden sufrir diarrea y malestar gastrointestinal. Aunque algunos felinos toleran pequeñas cantidades, no son una bebida recomendada.GETTY images
  Masa de pan crudaAunque no sea un alimento que de normal se nos ocurra dar a nuestra mascota, muchos gatos pecan de curiosos y prueban a escondidas cualquier masa que queda a su alcance en la cocina. Esto puede hacer que se le hinche el estómago y causar síntomas peligrosos como la liberación de etanol.Getty Images
  Carne, pescado y huevos crudosPueden contener bacterias como Salmonella o E. coli y diversos parásitos, lo que podría causar intoxicaciones alimentarias. Además, el consumo habitual de pescado crudo puede causar deficiencia de tiamina por enzimas (tiaminasas).Getty Images
  Huesos cocidos y espinas de pescadoLos huesos cocidos se astillan con facilidad y pueden causar heridas internas en la boca, garganta o sistema digestivo. Así como las espinas de pescado también suponen riesgo de atragantamiento y perforación.Lauren King / EyeEm via Getty Images
  Xilitol (edulcorante natural)Xilitol, un edulcorante natural que sustituye al azúcarGetty Images
